Todos os militares retidos nos protestos indígenas do Equador foram libertados, diz ministro

O ministro da Defesa do Equador, Gian Carlo Loffredo, anunciou nesta quarta-feira (1º) a libertação dos 16 militares retidos durante protestos indígenas contra o governo.

Desde 22 de setembro, grupos indígenas bloqueiam estradas com troncos, pedras e pneus em protesto contra a eliminação dos subsídios ao diesel, o que elevou o preço do diesel em 56%, um golpe para a economia rural.

O governo informou que 17 soldados foram "sequestrados" e, na terça-feira, o Exército anunciou a libertação de quatro deles. Mas o Ministério da Defesa informou à AFP que apenas um havia sido recuperado na segunda-feira.