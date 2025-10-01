Três homens supostamente vinculados ao Hamas são presos na Alemanha

No entanto, o grupo islamista afirmou em um comunicado que "não tem nenhuma conexão com as pessoas detidas" e garantiu que as suspeitas de que tenham vínculos com o Hamas são "completamente infundadas".

O Ministério Público identificou os três homens como Abed Al G. e Ahmad I., ambos "cidadãos alemães", assim como Wael F. M., "nascido no Líbano".

Contactado pela AFP, o Ministério Público indicou que ainda não conseguiu estabelecer com exatidão a nacionalidade deste último.

Segundo o MP, eles se dedicavam à aquisição de "armas de fogo e munições" na Alemanha em nome do movimento islamista palestino.

Por sua vez, Dobrindt afirmou que os suspeitos estavam "na mira das autoridades e sob vigilância havia meses", desde que chegou à Alemanha um "suspeito de terrorismo conhecido por nossos serviços [de inteligência] e que tinha contatos com o Hamas".

Este último "tentou obter armas e munições necessárias para cometer um atentado", o que levou às detenções de quarta-feira, precisou o ministro.