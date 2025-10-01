Trump diz que pedirá a Xi que China compre soja dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (1º) que planeja pressionar o líder chinês, Xi Jinping, para comprar soja americana quando se reunirem, já que os agricultores sofrem o impacto da guerra comercial entre os dois países.

"Os agricultores de soja do nosso país estão sendo prejudicados porque a China, apenas por razões de 'negociação', não está comprando", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Vou me encontrar com o presidente Xi, da China, em quatro semanas, e a soja será um tema importante de discussão", acrescentou.