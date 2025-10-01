"Vários barcos" da flotilha para Gaza foram "detidos" sem incidentes, diz chancelaria israelense

Israel deteve "vários barcos" da flotilha para Gaza sem incidentes, declarou nesta quarta-feira (1º) o Ministério das Relações Exteriores israelense, depois que os organizadores da iniciativa humanitária anunciaram que o grupo de embarcações havia sido interceptado pelas forças israelenses.

"Vários barcos da flotilha (...) foram detidos com total segurança e seus passageiros estão sendo transferidos para um porto israelense", indicou a chancelaria no X.

"Greta e seus amigos estão bem e em segurança", acrescentou o ministério, que incluiu na publicação um breve vídeo da ativista sueca Greta Thunberg recolhendo seus pertences, cercada por homens armados.