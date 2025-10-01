Villarreal arranca empate no fim contra Juventus (2-2) na Champions

A outra má notícia para a Juventus foi a lesão do colombiano Juan Cabal, jogador que garantiu um ponto à equipe de Turim no fim de semana contra a Atalanta, mas que desta vez ficou apenas os primeiros 16 minutos em campo, até ser substituído pelo português João Mário.

Na classificação, a 'Juve', que havia empatado em 4 a 4 na estreia contra o Borussia Dortmund, agora tem dois pontos, enquanto o Villarreal, derrotado por 1 a 0 em Londres pelo Tottenham na primeira partida, conquista o seu primeiro.

Para o time de Turim, este é o quarto empate consecutivo, considerando todas as competições, enquanto o 'Submarino Amarelo' encerra uma sequência de três vitórias consecutivas, que os levou ao terceiro lugar no Campeonato Espanhol.

A partida desta quarta-feira marcou o reencontro entre Villarreal e Juventus, após os espanhóis vencerem nas oitavas de final deste torneio na temporada 2020-2021.

Poucas horas antes desta partida, foi anunciado que o atacante israelense Manor Solomon, do Villarreal, estaria ausente devido à celebração do feriado religioso judaico, o Yom Kippur.

dr/pm/aam/cb