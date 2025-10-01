Vini e Rodrygo voltam a ser convocados para amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão

"Volta Rodrygo porque acho que ele está indo muito bem. Não está jogando muito, mas quando entrou no time jogou bem", explicou o técnico na coletiva de imprensa no Rio de Janeiro antes dos jogos em Seul e Tóquio nos dias 10 e 14, respectivamente.

Outra novidade na Seleção é a chegada de outro jogador do Real Madrid, o zagueiro Éder Militão, que se recuperou de uma grave lesão no joelho direito.

Sua última partida pelo Brasil foi em julho de 2024.

Ancelotti sofreu desfalques importantes por lesão ao montar seu elenco: o meia-atacante Raphinha (Barcelona), o goleiro Alisson (Liverpool), o zagueiro e capitão Marquinhos (Paris Saint-Germain) e o atacante João Pedro (Chelsea).

Com a ausência de Alisson, Ederson está de volta.

O ex-técnico do Real Madrid anunciou que vai escalar Ederson (Fenerbahçe) na primeira partida e Hugo Souza (Corinthians) na segunda.