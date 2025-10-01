'Watch party' em Paris reúne entusiastas da moda em clima de final de futebol

Por trás do conceito está Lyas, um influenciador francês de 26 anos, com 368.000 seguidores no Instagram e 285.000 no TikTok.

"O objetivo é realmente democratizar um setor baseado no elitismo e tornar o tema super inclusivo", explica Elias Medini, seu verdadeiro nome.

A ideia nasceu de uma frustração: como não foi convidado para o primeiro desfile da Dior Homme de Jonathan Anderson em junho, Lyas organizou sua própria transmissão em um bar de bairro.

"Eu estava muito ansioso para ver aquele desfile, mas não sozinho", lembra.

No final, 350 pessoas compareceram ao encontro para comentar as primeiras criações do estilista norte-irlandês. Após esse sucesso, Lyas desenvolveu seu conceito para estar pronto em setembro.

- "Uma grande sorte" -

Seus eventos são patrocinados em grande parte por colaborações com grandes marcas, como a de cosméticos Mac.