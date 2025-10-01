Zverev, Shelton e Musetti são destaques do Aberto de Acapulco de 2026

"Também teremos Ben Shelton, que está jogando um ótimo tênis e é um jogador com um estilo muito explosivo", disse José Antonio Fernández, outro dos organizadores.

Aos 22 anos, Shelton está em sexto lugar no ranking mundial e conquistou o título do Masters 1000 do Canadá este ano.

O terceiro tenista top 10 anunciado para o torneio é o italiano Lorenzo Musetti, de 23 anos, nono colocado no ranking da ATP.

O Aberto do México também contará com dois jogadores do top 20: o norueguês Casper Ruud (12º) e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (20º).

Também foram anunciados o italiano Flavio Cobolli (23º), o búlgaro Grigor Dimitrov (27º), campeão de Acapulco em 2014, e o americano Frances Tiafoe (28º).

O Aberto do México é um torneio ATP 500 com premiação de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13,3 milhões na cotação atual).