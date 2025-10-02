Aeroporto de Munique suspende voos após avistamento de drones

O aeroporto da cidade de Munique, na Alemanha, teve seus voos suspensos após avistamentos de drones, informou a polícia à AFP na madrugada desta sexta-feira (3), no mais recente de uma série de incidentes semelhantes que afetaram o tráfego aéreo na Europa.

Segundo o aeroporto, 17 voos que partiriam de Munique foram cancelados durante a noite, o que afetou quase 3.000 passageiros. Outros 15 aviões, com pouso previsto, foram desviados para outras cidades.

A polícia não informou quando as operações serão retomadas. Os passageiros afetados em Munique receberam alimentação e assistência, segundo o comunicado.