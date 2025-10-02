Ainda sonhando com título, Verstappen busca 3ª vitória seguida em Singapura

Mas o domínio do holandês nas últimas duas etapas levantou o suspense no padoque: Verstappen ainda está a tempo de superar a desvantagem e almejar o que seria seu quinto título mundial consecutivo?

"Basicamente, preciso que tudo seja perfeito para mim e que a sorte me acompanhe um pouco", reconheceu o piloto sobre suas chances.

Com base em seu histórico, seu potencial é inquestionável. Além de seus quatro títulos mundiais, 'Mad Max' tem 67 vitórias na carreira, o que mostra sua solidez quando o carro da Red Bull rende bem, o que parece ser o caso atualmente.

No entanto, seu retrospecto no GP de Singapura não é animador: em oito participações, nunca venceu e só subiu ao pódio três vezes (2º em 2018, 3º em 2019 e 2º em 2024).

- "Calor insuportável" -

O circuito de rua de Marina Bay oferece condições únicas, tanto no traçado como na combinação de calor e umidade, ao longo de 62 voltas que exigem quase duas horas de corrida e nas quais os pilotos são submetidos a um altíssimo grau de exigência física.