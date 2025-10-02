Aprovação de nova pílula genérica para aborto indigna conservadores nos EUA

O medicamento é empregado na maioria dos abortos realizados nos Estados Unidos e também no tratamento de abortos espontâneos precoces.

A FDA aprovou originalmente a mifepristona em 2000, e já existe uma versão genérica. A autorização de novas versões é um procedimento habitual.

Apesar disso, Marjorie Dannenfelser, presidente da Susan B. Anthony Pro-Life America, classificou a aprovação como "irresponsável" e "inaceitável" em comunicado divulgado nesta quinta-feira (2).

O senador republicano Josh Hawley declarou na rede X ter perdido a confiança na direção da FDA, enquanto o ex-vice-presidente Mike Pence afirmou tratar-se de "uma traição total ao movimento pró-vida que elegeu Trump". Pence também exigiu a destituição de Robert F. Kennedy Jr., polêmico assessor de saúde do presidente.

A polêmica surge semanas depois de que Kennedy e o comissário da FDA, Marty Makary, supostamente enviaram uma carta a 22 procuradores-gerais republicanos informando que a agência estava realizando uma nova revisão sobre a segurança da mifepristona.

Organizações pró-direito ao aborto consideraram a iniciativa uma tentativa flagrante de dificultar o acesso à saúde reprodutiva. Em resposta, uma coalizão de procuradores-gerais de mais de uma dezena de estados governados por democratas se comprometeu a proteger a disponibilidade do medicamento.