Bombardeios israelenses em Gaza deixam pelo menos 13 mortos, incluindo um membro do MSF

Os bombardeios israelenses mataram pelo menos 13 pessoas em toda Gaza nesta quinta-feira (2), informou a agência de Defesa Civil do território, entre elas um funcionário da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal, cuja agência de resgate opera sob a autoridade do Hamas, disse que 10 pessoas morreram em vários ataques aéreos no centro de Gaza, enquanto outras duas morreram no sul e uma criança morreu em um bombardeio na Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território.

O hospital Mártires de Al Aqsa em Deir al Balah informou ter recebido nove corpos após múltiplos ataques na região.