Câmara aprova isenção do IR para quem recebe até R$ 5.000 por mês

A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade na quarta-feira (1) o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até 5.000 reais por mês, uma proposta apresentada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que gera resistência entre os investidores.

O texto aprovado pelos deputados amplia a faixa de isenção do IR dos atuais R$ 3.036 por mês para 5.000 reais.

O governo calcula que quase 16 milhões de brasileiros serão beneficiados pela medida em 2026 se a proposta virar lei.