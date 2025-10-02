Carne vermelha deve ser apenas uma parte mínima de uma dieta saudável, reafirmam especialistas

Em todo o mundo, numerosas federações do setor agroalimentar rechaçaram aquelas recomendações, classificando-as de caricaturescas, perigosas ou inadequadas para os hábitos locais de alimentação.

A comunidade científica, no entanto, recebeu de maneira favorável essas sugestões do ponto de vista sanitário, apesar de a algumas críticas por não levar suficientemente em conta certas realidades, como as desigualdades sociais no acesso a uma alimentação equilibrada.

A ambição desta comissão vai além da saúde humana, pois também busca encontrar formas de produção alimentar sustentáveis para o meio ambiente. Mas, sem sombra de dúvida, o mais esperado dela era a atualização desta "dieta de saúde planetária".

Nesta revisão, os especialistas, que afirmam ter considerado os estudos mais recentes para adaptar suas recomendações, apresentaram ordens de magnitude muito similares às de 2019.

O consumo de carne bovina, suína ou cordeiro deveria se limitar a uma média de 15 gramas por dia, contra as 14 recomendadas na versão anterior.

A modo de comparação, deveria-se consumir 200 gramas de verduras, 300 de frutas e 210 de cereais integrais por dia.