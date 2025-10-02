Casa Branca faz ameaça de demissões 'iminentes' diante da paralisação orçamentária

A Casa Branca, no entanto, apresentou na quarta-feira um cenário de ameaça de "demissões iminentes" de funcionários "em todas as áreas para identificar onde podem ser feitos cortes", com o objetivo de pressionar os senadores democratas a aceitar um acordo.

Além disso, o governo Trump anunciou nesta quinta-feira que vai cortar bilhões de dólares em fundos para Nova York, Califórnia e outros redutos democratas.

Segundo a imprensa americana, o corte de financiamento anunciado pelos Departamentos de Energia e Transporte é parte dos esforços do presidente republicano para pressionar os democratas no Congresso.

O Senado, onde é necessária a maioria de 60 votos (de 100) para aprovar um projeto de gasto público dos republicanos, não conseguiu aprovar esta semana um orçamento, o que provocou a paralisação do governo paralisado.

O Partido Republicano, de Trump, tem maioria de 53 cadeiras no Senado, mas precisa de mais sete votos, já que se trata de uma votação orçamentária.

O Departamento de Energia anunciou nesta quinta-feira o cancelamento de 321 subsídios financeiros para 223 projetos, o que, afirma, permitirá "uma economia de 7,56 bilhões de dólares (40,2 bilhões de reais) para os contribuintes americanos".