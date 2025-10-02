Congresso argentino revoga vetos de Milei a fundos para universidades e pediatria

Em frente ao Congresso, onde uma centena de pessoas aguardava os votos, o estudante de psicologia Tomás Bossi disse sentir-se "orgulhoso" com o resultado.

"Estamos há mais de um ano em um processo de luta e resistência contra o desfinanciamento atroz que o governo está impondo às universidades nacionais", declarou à AFP.

Milei conseguiu reduzir a inflação de 211% em 2023 - quando assumiu - para 118% em 2024, e este ano até agosto está em quase 20%, graças a um draconiano ajuste fiscal. No entanto, os cortes são sentidos pelo setor público, em particular por hospitais e universidades.

O presidente havia justificado seus bloqueios a esses fundos argumentando que "não há dinheiro" para mantê-los.

"Milei nunca fala de saúde nem de educação, jamais. Ele fala sobre o risco país, sobre o risco monetário", criticou no plenário o opositor Martín Lousteau, enquanto o senador peronista Daniel Bensusán afirmou que o debate "não é técnico, fiscal ou contábil: é político e moral".

As leis que Milei tentou bloquear prevêem atualizar o orçamento universitário de acordo com a inflação desde 2023 e melhorar os salários de professores e pessoal auxiliar.