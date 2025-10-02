Diretor de museu renuncia após negar a Trump espada para presentear Charles III

O diretor da prestigiada Biblioteca Presidencial Eisenhower deixou o cargo após se opor a uma solicitação do presidente Donald Trump para entregar uma espada de sua coleção ao rei Charles III, informaram nesta quinta-feira (2) meios de comunicação americanos.

Todd Arrington recebeu o ultimato de "renunciar ou ser demitido", segundo declarou à rede CBS News, que não identificou o responsável pela ordem.

Arrington recusou o pedido do governo para entregar ao monarca britânico uma das espadas de Eisenhower como parte da visita de Estado que Trump realizou ao Reino Unido em meados de setembro.