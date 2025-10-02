Dois mortos em ataque em frente a sinagoga em Manchester

Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas nesta quinta-feira (2) em um ataque do lado de fora de uma sinagoga, que estava lotada para o feriado judaico de Yom Kippur, em Manchester, norte da Inglaterra.

A polícia da Grande Manchester informou que "duas pessoas foram assassinadas em um incidente grave do lado de fora da sinagoga" em Heaton Park, no bairro de Crumpsall, ao norte de Manchester.

"Uma terceira pessoa, um homem suspeito de ser o agressor, foi baleado por policiais e acredita-se que também esteja morto", disse a mesma fonte, acrescentando que ainda não é possível confirmar a morte, pois o homem pode estar carregando "objetos suspeitos".