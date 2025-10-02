Egito diz que Hamas não terá 'nenhum papel' no futuro de Gaza

Hamas "não tem nenhum papel" no futuro de Gaza, afirmou nesta quinta-feira (2) o chanceler egípcio, Badr Abdelatty, cujo país atua como mediador na guerra entre Israel e o movimento islamista palestino.

"Há um acordo total entre nós, como árabes, como muçulmanos, e até mesmo entre os próprios membros do Hamas. Eles entendem muito bem que não terão nenhum papel no dia seguinte, e isso é um fato", declarou durante uma conferência em Paris no Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI).

O Hamas não deu nenhuma resposta ao plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar o conflito, uma proposta que conta com o apoio do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e dos países árabes, começando pelo Catar e Egito (mediadores).