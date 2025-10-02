Frota fantasma, a arma russa para evitar as sanções

As "frotas na sombra" ("shadow fleet" ou "dark fleet") existiam antes da guerra na Ucrânia, e eram utilizadas principalmente por Irã e Venezuela, dois países sob sanções petroleiras americanas, assim como pela Coreia do Norte.

Desde o início do conflito em larga escala na Ucrânia, em fevereiro de 2022, no entanto, a frota fantasma a nível mundial, "que antes transportava sobretudo mercadorias para e e a partir do Irã e Venezuela, aumentou consideravelmente de tamanho", segundo o grupo de estudo americano Atlantic Council.

O grupo considera que quase 17% de todos os petroleiros integram esta frota, que também inclui outros tipos de navios mercantes.

- Por que a Rússia a utiliza? -

Embargo petroleiro, limitação do preço do petróleo russo, proibição de serviço de transporte marítimo. As sanções contra a Rússia apontam contra a riqueza originada da venda de seu combustível, crucial para financiar suas operações militares na Ucrânia.

Para evitá-las, a Rússia teve que reduzir sua dependência dos serviços marítimos ocidentais e formar sua própria frota, comprando indiretamente navios-tanque e aplicando seus próprios seguros.