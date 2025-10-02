Governo dos EUA promete ajuda 'significativa' aos agricultores

O republicano também reiterou seu desejo de devolver parte das receitas geradas pelas tarifas que têm sido impostas aos agricultores em dificuldades.

Segundo o Wall Street Journal, que cita um funcionário anônimo, o governo está considerando um pacote de apoio no valor de entre 10 e 14 bilhões de dólares (de 53 a 75 bilhões de reais).

Contactada pela AFP, a Casa Branca declarou que os detalhes finais do plano ainda não foram concluídos.

O Tesouro e o Departamento de Agricultura não responderam imediatamente às consultas da AFP.

Nos Estados Unidos, espera-se que a colheita de soja, que já começou, seja farta. No entanto, os preços estão caindo devido à baixa demanda.

Jonathan Driver, um agricultor do estado sulista de Arkansas, acredita que os preços estão muito baixos para cobrir os custos de produção. "Vamos perder dinheiro", declarou à AFP. "Ninguém quer comprar nossos produtos para exportação, e simplesmente não há infraestrutura suficiente para processar tudo aqui", lamentou.