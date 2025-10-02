Haiti registrou mais de 16.000 mortes por violência desde 2022, afirma ONU

Mais de 16.000 pessoas morreram devido à violência no Haiti desde o início de 2022, informou nesta quinta-feira (2) o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, antes de alertar que "o pior ainda pode estar por vir".

"Metade da população, ou seja, seis milhões de pessoas - entre elas 3,3 milhões de crianças - precisa de ajuda humanitária", declarou ao Conselho de Direitos Humanos.

O Haiti, país mais pobre das Américas, sofre há muitos anos com a violência de gangues criminosas acusadas de assassinatos, estupros e sequestros.