Hamas deve aceitar sua "rendição", afirma chanceler francês à AFP

O chanceler da França, Jean-Noël Barrot, em visita à Arábia Saudita, considerou nesta quinta-feira (2) que o Hamas "perdeu" para Israel e que deve aceitar sua "rendição", em um momento em que o movimento islamista palestino analisa um plano americano para pôr fim à guerra em Gaza.

"O Hamas tem uma responsabilidade muito grande na catástrofe vivida pelos palestinos. Perdeu. Deve se resignar à sua própria rendição", declarou Barrot à AFP.

Após a publicação, na segunda-feira, do plano de paz do presidente americano, Donald Trump, aprovado publicamente pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Barrot reiterou nesta quinta-feira o apoio da França a essa iniciativa.