Israel vai deportar ativistas da flotilha de Gaza

Israel anunciou nesta quinta-feira (2) que deportará para a Europa os ativistas pró-palestinos de uma flotilha de ajuda que seguia para Gaza, após interceptar vários barcos do grupo no Mediterrâneo.

A flotilha Global Sumud ("sumud" significa "resiliência" em árabe) partiu de Barcelona no início de setembro com quase 45 embarcações e centenas de ativistas de mais de 45 países.

A Marinha israelense começou na quarta-feira (1) a interceptar os barcos da flotilha após uma advertência para que não entrassem em águas que estão sob o bloqueio imposto a Gaza, um território que, segundo a ONU, enfrenta um cenário de fome em meio a uma ofensiva de Israel, lançada em represália ao ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023.