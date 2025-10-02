Juiz pede que esposa de Sánchez vá a júri popular por corrupção

O juiz que analisa o processo da esposa do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, propôs nesta quinta-feira (2) que ela seja julgada por um júri popular por corrupção e tráfico de influência, em mais um revés para o líder socialista.

Juan Carlos Peinado, que determinou na semana passada que Begoña Gómez seja julgada por suposto peculato, alegou desta vez que há suspeitas de corrupção, tráfico de influência, apropriação indébita e exercício ilegal da profissão.

Desde abril de 2024, Gómez, que sempre negou qualquer irregularidade, está sendo investigada por corrupção e tráfico de influências.