Assine UOL
Notícias

Mais de 400 ativistas da flotilha para Gaza detidos, segundo funcionário israelense

Mais de 400 ativistas da flotilha para Gaza detidos, segundo funcionário israelense

jd/vl/cm/jvb/am

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.