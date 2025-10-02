Meloni critica flotilha de Gaza onde 40 italianos foram retidos

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, criticou a flotilha de ajuda humanitária com destino a Gaza nesta quinta-feira (2), na qual 40 cidadãos do país europeu foram retidos, segundo seu governo.

O Exército israelense começou a interceptar na quarta-feira os mais de 40 barcos da flotilha Global Sumud, que tentava romper o bloqueio ao território palestino, que, segundo a ONU, está sendo afetado pela fome em meio à guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou nesta quinta-feira que os ativistas retidos estão em boas condições e serão deportados para a Europa assim que chegarem ao porto.