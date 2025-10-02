Milei apresenta reforma do código penal que endurece penas de prisão na Argentina

"A ordem é uma pré-condição para ter tolerância zero. Aqui se faz, aqui se paga", declarou Milei em um breve discurso com tom de campanha, ao lado da ministra da Segurança, Patricia Bullrich, e do ministro da Justiça, Mariano Cúneo Libarona.

Segundo o projeto, o roubo seria punido com um ano de prisão no mínimo, em vez de um mês, e a pena máxima aumentaria de dois para três anos, e de seis para oito anos em casos de roubo com uso de força.

O homicídio simples levaria a uma pena de 10 a 30 anos de prisão, em voz dos oito a 25 atuais. A prisão perpétua já é possível para os casos de homicídio qualificado.

A pena máxima por posse de pornografia infantil com fins de distribuição aumentaria de dois para 12 anos de prisão.

A pena máxima por agressões durante manifestações seria elevada para cinco anos, em vez dos dois atuais, e até nove anos se o ataque for dirigido contra um membro das forças de segurança.

Além disso, a menoridade penal cairia de 16 para 13 anos.