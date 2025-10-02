Mortes atribuídas ao calor na Espanha aumentaram 87,6% em um ano

Para realizar suas estimativas, baseia-se em diferentes fontes de informação, como os dados do Instituto Nacional de Estatística ou dos registros civis. Igualmente, considera as temperaturas fornecidas pela Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

"Em 2024, o sistema MoMo estimou 2.042 mortes vinculadas ao excesso de calor frente às 3.832 deste verão, o que representa um aumento de 87,6%", explicou o Ministério.

"Embora essas estimativas reflitam o forte impacto do calor na saúde da população, é importante lembrar que não correspondem a diagnósticos clínicos individuais", mas são números calculados com base em modelos estatísticos, "por isso os valores ainda podem ser revisados", advertiu.

A Espanha viveu este ano seu verão mais quente desde que existem registros, com uma temperatura média de 24,2 °C, segundo a Aemet.

O país sofreu uma onda de calor recorde de 16 dias em agosto, que alimentou incêndios florestais que mataram quatro pessoas e destruíram centenas de milhares de hectares de terra.

Os cientistas alertam há anos sobre o impacto das mudanças climáticas nas ondas de calor, secas e outros fenômenos meteorológicos extremos, cada vez mais intensos e frequentes.