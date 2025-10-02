Novos protestos são convocados no Marrocos após morte de manifestantes

O recém-criado coletivo de jovens marroquinos GenZ 212 convocou nesta quinta-feira (2) novas manifestações "pacíficas" para exigir melhores serviços de saúde e de educação, no dia seguinte a uma noite de violência que deixou três mortos.

Os protestos foram convocados para entre as 17h e 20h locais em 13 cidades do reino, detalhou o movimento que nasceu na plataforma Discord e cujos fundadores são desconhecidos.

O grupo GenZ 212, que faz referência ao código telefônico do Marrocos, se descreve como um "espaço de debate" sobre "questões que afetam a todos os cidadãos, como a saúde, a educação e a luta contra a corrupção". O coletivo também afirma atuar por "amor à pátria e ao rei" Mohammed VI.