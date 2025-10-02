Número de mortes por terremoto nas Filipinas sobe para 72

O número de mortes provocadas pelo terremoto que afetou a região central das Filipinas no início da semana subiu para 72, informaram as equipes de emergência nesta quinta-feira, enquanto as autoridades concentram as atenções nas centenas de feridos e milhares de pessoas que perderam suas casas.

Bombeiros e equipes de resgate retiraram na noite de quarta-feira os corpos de uma mulher e seu filho dos escombros de um hotel que desabou na cidade de Bogo, perto do epicentro do terremoto de 6,9 graus de magnitude registrado na terça-feira.

O corpo de outra mulher foi recuperado no mesmo local no início da manhã.