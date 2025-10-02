O preço da 'Grande Muralha Verde', aposta ecológica da China

A proibição do pastoreio livre é um das medidas-chave de um projeto colossal lançado em 1978 pela china chamado de a 'Grande Muralha Verde'.

O plano visava criar um cinturão de vegetação para conter o avanço dos desertos e reduzir as tempestades de areia que chegavam até Pequim.

Desde então, seus objetivos evoluíram e incluem também a conversão de zonas áridas em terras cultiváveis.

O gigante asiático agora o promove como vitrine de sua política ambiental. Em setembro, na ONU, seu presidente Xi Jinping anunciou a ampliação da cobertura florestal como parte de seus compromissos contra as mudanças climáticas.

No deserto de Kubuqi e arredores, o plantio do equivalente a 840.000 campos de futebol de árvores e vegetação gerou dezenas de milhares de empregos na agricultura e reduziu a pobreza, comemorou uma agência da ONU em 2015.

- "Montanhas de ouro" -

A oeste de Kubuqi, Bai Lei, uma agricultora de etnia han - maioria na China-, planta tubérculos.