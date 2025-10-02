Peru deporta argentino suspeito de triplo feminicídio em Buenos Aires

Um argentino acusado de ser cúmplice de um peruano conhecido como Pequeño J, apontado como mentor de um triplo feminicídio ocorrido na semana passada em Buenos Aires, foi deportado nesta quinta-feira (2) do Peru, informou a polícia local.

Com algemas nos pés e nas mãos, vestindo macacão laranja e colete à prova de balas, Matías Ozorio, 28 anos, foi entregue a autoridades argentinas no aeroporto de Lima.

"A polícia concretizou hoje a expulsão do país e a entrega às autoridades argentinas do foragido internacional Matías Agustín Ozorio", indicou a corporação em comunicado.