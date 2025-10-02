Peso argentino com estabilidade frágil à espera de auxílio financeiro dos EUA

O apoio político e financeiro dos Estados Unidos ocorre em um momento crucial para Milei, que enfrentará eleições legislativas no próximo dia 26 de outubro.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou nesta quinta-feira uma reunião "nos próximos dias" com o ministro da Economia argentino, Luis Caputo, para delinear a ajuda de Washington.

Os Estados Unidos informaram que a assistência financeira para a Argentina incluirá uma troca de moedas de 20 bilhões de dólares (106 bilhões de reais) com o Banco Central argentino, a compra de dívida pública e uma linha de crédito direto, cujo montante e detalhes ainda não foram divulgados.

Em uma mensagem na rede social X, Bessent destacou "a importância do sucesso das políticas econômicas do presidente Milei" e reiterou que "o Tesouro americano está totalmente preparado para fazer o que for necessário" para ajudá-lo.

A mensagem do secretário do Tesouro foi divulgada pouco antes da abertura dos mercados na Argentina.

O peso abriu com a mesma cotação de quarta-feira, em 1.450 por dólar americano nos telões do Banco Nación, o principal banco estatal da Argentina. Na segunda-feira, havia fechado a 1.380 pesos por dólar.