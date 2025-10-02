Petróleo cai para seu nível mais baixo em 5 meses

As cotações do petróleo continuaram sua queda nesta quinta-feira (2), para seu nível mais baixo em cinco anos, devido à expectativa de um novo aumento de produção da Opep+.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, caiu 1,90%, para 64,11 dólares, seu nível mais baixo desde o início de maio.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em novembro, recuou 2,10%, para 60,48 dólares.