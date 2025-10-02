Próximo jogo do Barcelona na Champions também não será no Camp Nou

O terceiro jogo do Barcelona pela Liga dos Campeões, no dia 21 de outubro, contra o Olympiacos, também não será no Camp Nou, e sim no Estádio Olímpico de Montjuïc, anunciou a diretoria 'blaugrana' nesta quinta-feira (2).

"O clube continua trabalhando para obter as licenças administrativas necessárias para a abertura do Camp Nou nas próximas datas", comunicou o Barça em em nota.

Além disso, o clube informou que também trabalha para se adequar às exigências que a Prefeitura de Barcelona apresentou para liberar a reabertura parcial do estádio.