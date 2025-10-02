Putin promete 'resposta às ameaças' diante de militarização na Europa

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (2) que Moscou acompanha atentamente "a militarização crescente da Europa" e prometeu "uma resposta às ameaças" depois que países europeus aumentaram seus gastos em defesa em virtude da ofensiva de Moscou na Ucrânia.

"A resposta às ameaças será, no mínimo, muito contundente. E sim, digo a resposta. Nós nunca iniciamos uma confrontação militar", declarou Putin durante um fórum em Sochi, no sudoeste da Rússia.

O dirigente russo acusou a Europa de impedir uma solução para a guerra na Ucrânia e de realizar "uma escalada permanente" do conflito.