Putin classifica como "pirataria" a interceptação de petroleiro na França

O presidente russo, Vladimir Putin, classificou nesta quinta-feira (2) como "pirataria" a interceptação, diante das costas francesas, de um petroleiro suspeito de pertencer à frota fantasma russa, e afirmou "não saber" se esse navio está vinculado à Rússia.

A França deteve no sábado o Boracay, um navio com bandeira de Benim, que também esteve estacionado em frente à costa da Dinamarca no mês passado, durante os misteriosos voos de drones que as autoridades atribuíram à Rússia.

As autoridades francesas detiveram no sábado o navio, também conhecido como Pushpa ou Kiwala, assim como seu comandante e o imediato, ambos de nacionalidade chinesa, três dias depois.