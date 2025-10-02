Quanto tempo pode durar a febre dos investimentos em IA?

Embora o retorno desse investimento seja baixo, "não há dúvida entre os investidores de que a IA é a tecnologia mais revolucionária", comparável ao uso da eletricidade, destacou Denis Barrier, diretor do fundo de investimento Cathay Innovation. O Vale do Silício "está mais focado em aproveitar a oportunidade" do que em se preocupar com os riscos, acrescentou.

A tensão geopolítica impulsiona o frenesi envolvendo principalmente a construção de centros de dados, que consomem grande quantidade de energia. Entre 2013 e 2024, o investimento privado em IA atingiu US$ 470 bilhões (R$ 2,51 trilhões) nos Estados Unidos (quase um quarto apenas no último ano), seguido pela rival China, com US$ 119 bilhões (R$ 635,46 bilhões), segundo relatório da Universidade de Stanford. E apenas poucos grandes concentram a maior parte do mercado, com a OpenAI na liderança.

Em março de 2025, a empresa controladora do ChatGPT levantou aproximadamente US$ 40 bilhões (R$ 213,6 bilhões), o que elevou seu valor estimado para cerca de US$ 500 bilhões (R$ 2,67 trilhões), segundo analistas.

- 'Financiamento circular' -

Dirigida por Sam Altman, a empresa está no centro de uma explosão de investimentos em IA: ela supervisiona o projeto Stargate, que conseguiu US$ 400 bilhões (R$ 2,14 trilhões) dos US$ 500 bilhões (R$ 2,67 trilhões) previstos para 2029 para centros de dados no Texas.

Apoiado pela Casa Branca, o consórcio inclui Softbank, Oracle, Microsoft e Nvidia, esta última alvo frequente de críticas por praticar o "financiamento circular", ou seja, investir em startups que usam os fundos para comprar seus chips.