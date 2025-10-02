Roupas inteligentes, que não amassam ou mancham, ganham terreno

"As marcas de luxo, as marcas de prêt-à-porter, buscam se diferenciar e oferecer aos seus clientes não apenas um aspecto visual atraente, mas também conforto e tecnologia integrada na peça", diz à AFP Olivier Balas, presidente da empresa francesa de tecidos tecnológicos Balas Textile.

Algumas startups até se especializaram nessas roupas inteligentes, como a espanhola Sepiia, criada em 2016 e que acaba de abrir sua segunda loja.

"Fazemos roupas tentando aplicar toda a tecnologia e todas as inovações que têm ocorrido dentro do setor têxtil a peças de uso diário que facilitem a vida das pessoas", comenta Fede Sainz de Robles, seu fundador.

A Sepiia, que acabou de receber o prêmio nacional de inovação 2025 para pequenas e médias empresas, dispõe de duas linhas: masculina e feminina. Propõe desde camisetas até ternos, passando por calças, camisas e moletons, com corte clássico e estilo casual, em cores mais neutras.

"O cliente está cada vez mais interessado em todos os temas de conforto, em seguir com um estilo de vestimenta casual ou formal, mas cada vez mais confortável e também mais sustentável", explica Sainz de Robles, engenheiro de formação, que trabalha em estreita colaboração com os fabricantes de fibras e tecidos.

Para conseguir que a peça não amasse ao longo do dia, a empresa utiliza fibras cuja própria fiação e forma como são tecidas proporcionam esse efeito antirrugas.