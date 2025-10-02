Sem sinais de vida de 59 pessoas presas sob os escombros de escola que desabou na Indonésia

As equipes de resgate não detectaram sinais de vida sob os escombros da escola que desabou na segunda-feira na Indonésia, onde 59 pessoas continuam desaparecidas, informou nesta quinta-feira (2) o governo local.

A ausência de sinais de vida provoca o temor de um aumento do número de mortos na tragédia.

"Utilizamos equipamentos de alta tecnologia, como drones térmicos e, cientificamente, não há mais sinais de vida", declarou o diretor da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Suharyanto, que possui apenas um único nome, como milhares de pessoas na Indonésia.