Senadora democrata critica ajuda dos EUA à Argentina durante fechamento do governo

O presidente Donald Trump fechou o governo dos Estados Unidos, mas se empenha em ajudar financeiramente a Argentina, criticou nesta quinta-feira (2) a senadora democrata Elizabeth Warren, referindo-se ao bloqueio do orçamento no Congresso devido a um impasse entre republicanos e democratas.

Warren enviou uma carta de protesto à Casa Branca, juntamente com um grupo de membros do seu partido. "Donald Trump fechou o governo, ferindo o povo americano. Mas está aberto para a Argentina e seus ricos investidores de fundos", publicou ela no X.

Warren referia-se ao secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que anunciou hoje uma reunião nos próximos dias com o ministro da Economia argentino sobre a ajuda financeira requerida pelo governo de Javier Milei. A Argentina conta, a princípio, com uma ajuda de até US$ 20 bilhões (R$ 107 bilhões), anunciada pelo Tesouro no mês passado.