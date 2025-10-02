Sete bebês morrem por infecção hospitalar em centro médico romeno

O ministro romeno da Saúde, Alexandru Rogobete, denunciou nesta quinta-feira (2) "graves deficiências" em um centro médico de Iasi (nordeste) onde sete bebês morreram nas últimas semanas após contraírem uma infecção hospitalar.

Os sete bebês, todos menores de um ano, haviam sido internados neste hospital em cuidados intensivos por patologias preexistentes e contraíram lá a bactéria Serratia.

"Entra-se na unidade de cuidados intensivos como em uma estação de trem. Não há controle dos pacientes nem dos familiares, não há áreas específicas para a desinfecção das mãos nem espaços onde os visitantes possam se equipar com proteções", lamentou durante uma entrevista coletiva, anunciando que o caso seria encaminhado à Justiça.