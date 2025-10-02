Show de Bad Bunny no Super Bowl pode ter operação anti-imigração, ameaça assessor de Trump

"Vamos encontrá-los. Vamos prendê-los. Vamos colocá-los em um centro de detenção e deportá-los", acrescentou em um podcast na quarta-feira com o influenciador conservador Benny Johnson.

O rapper Bad Bunny, um dos artistas mais ouvidos no mundo, declarou recentemente que sua turnê mundial não passaria pelos Estados Unidos devido ao risco de operações anti-imigração durante seus shows.

"Se há imigrantes ilegais, não me importa se é um show de Johnny Smith, Bad Bunny ou qualquer outro, vamos aplicar a lei em todos os lugares, porque vamos garantir a segurança dos americanos", disse Lewandowski.

Assim como muitos funcionários e simpatizantes de Trump, Lewandowski criticou o fato de a NFL ter escolhido o artista de 31 anos para se apresentar no intervalo do Super Bowl. O show, que será realizado em 8 de fevereiro em Santa Clara, Califórnia, costuma atrair mais de 100 milhões de espectadores.

"É realmente vergonhoso que tenham escolhido alguém que parece odiar tanto os Estados Unidos", comentou Lewandowski, ex-chefe da campanha presidencial de Trump de 2016.

Influenciadores do movimento trumpista MAGA (Make America Great Again), como Benny Johnson, criticam Bad Bunny por cantar exclusivamente em espanhol e o rotulam como "woke", um termo pejorativo da direita para designar políticas de promoção da diversidade.