Sindicatos mantêm pressão na França antes de anúncio do orçamento

Os sindicatos exigem que Lecornu abandone o plano orçamentário de seu antecessor, François Bayrou, não realize cortes nos serviços públicos, tribute mais os super-ricos e reverta o já aprovado aumento da idade de aposentadoria para 64 anos.

"O governo continua obstinado em fazer o mundo laboral, os aposentados, os jovens, os doentes pagarem, sem tocar nos super-ricos", lamentou Muriel Kerdreux, uma assistente social de 60 anos, em Nantes.

Antes dos novos protestos, Lecornu, um homem de confiança do presidente Emmanuel Macron, lançou uma série de medidas que poderiam ser incluídas em seu projeto de orçamento para 2026, em uma tentativa de desmobilizá-los.

O primeiro-ministro de centro-direita está estudando possíveis reduções de impostos para beneficiar os empregados, incluindo uma redução do imposto de renda para casais que recebem o salário mínimo, informou nesta quinta-feira seu entorno à AFP.

Na véspera, Lecornu também apontou para uma possível melhoria na pensão das mulheres, mas os sindicatos preferem esperar para conhecer seu projeto de orçamento como um todo e sua declaração de política geral perante o Parlamento, antes de decidir se irão paralisar as manifestações.

Os protestos acontecem em um contexto de profunda crise política na França, sem maiorias claras no Parlamento, e de pressão para reduzir sua elevada dívida pública, de 115,6% do PIB.