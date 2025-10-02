Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl' e entra em nova era

"Ela não está apenas lançando um álbum, está orquestrando um fenômeno cultural": Taylor Swift lança seu 12º álbum na sexta-feira (3), com um material promocional que prova que a cantora country que se tornou uma estrela pop é tão talentosa na música quanto nos negócios.

O aguardado "The Life of a Showgirl" foi inspirado nas experiências de Swift durante sua turnê recorde "Eras", que coincidiu com o romance da cantora com seu agora noivo, o astro do futebol americano Travis Kelce, três vezes campeão do Super Bowl.

Das pistas que ela deixou durante sua última turnê em 2024 às projeções em cinemas no fim de semana para acompanhar o novo álbum, "o lançamento de 'The Life of a Showgirl' demonstra como Taylor Swift aperfeiçoou o marketing como uma arte narrativa", disse Robin Landa, professora especializada em publicidade e branding na Universidade Kean, à AFP.