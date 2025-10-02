Tenistas não estão 'unidos o suficiente' sobre o calendário, opina Djokovic

O tenista sérvio Novak Djokovic disse nesta quinta-feira (2) que as discussões sobre uma reorganização do calendário do tênis existem pelo menos há 15 anos e que seus colegas "ainda não estão unidos o suficiente".

O número de torneios disputados pelos jogadores de elite voltou a ser assunto esta semana, depois das várias lesões no torneio de Pequim e com o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, desistindo de participar do Masters 1000 de Xangai para descansar.

Alcaraz, que foi campeão do ATP 500 de Pequim na última terça-feira, e outros campeões da Grand Slam, como a americana Coco Gauff e a polonesa Iga Swiatek, foram algumas das vozes que se levantaram contra o calendário.