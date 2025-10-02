Termina julgamento em que veículos espanhóis exigem € 550 milhões da Meta

O julgamento em que mais de 80 veículos de comunicação espanhóis reivindicam da Meta, proprietária do Facebook e Instagram, mais de 550 milhões de euros (3,4 bilhões de reais) pelos danos causados por seu modelo publicitário, foi concluído nesta quinta-feira (2) e ficou à espera da sentença, que pode demorar semanas.

"Fica à espera de sentença", anunciou o juiz Teodoro Ladrón Roda ao finalizar a segunda e última sessão do julgamento que ocorreu em um tribunal de Madri.

O processo decorre de uma demanda apresentada pela Associação de Meios de Informação (AMI), a principal associação do setor espanhol, em dezembro de 2023 contra a Meta Irlanda, onde o gigante tecnológico americano possui sua sede europeia.