Trump diz que está preparando cortes permanentes devido ao bloqueio orçamentário

Cerca de 750 mil servidores públicos federais são afetados desde 1º de outubro pela paralisação administrativa.

"Irei me reunir com Russ Vought (...) para determinar quais das muitas agências democratas, a maioria uma farsa política, ele recomenda cortar, e se esses cortes serão temporários ou permanentes", publicou Trump.

"Não posso acreditar que os democratas da esquerda radical tenham me dado esta oportunidade sem precedentes", acrescentou o republicano em referência ao bloqueio no Congresso.

Trump usou um tom debochado no meio da crise política, com mensagens sarcásticas a seus interlocutores, como o líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, e o líder da minoria no Senado, o veterano Chuck Schumer.

"Não são pessoas burras, então talvez esta seja sua maneira de querer, silenciosa e rapidamente, TORNAR A AMÉRICA GRANDE OUTRA VEZ", acrescentou Trump, em maiúsculas.

- Apoio quase sem divisões -

A paralisação parcial do governo federal começou na quarta-feira (1) com o término do ano fiscal dos Estados Unidos sem uma prorrogação de orçamento.