Ucrânia rompe relações diplomáticas com Nicarágua

Principal aliado da Rússia e da China na América Central, a Nicarágua assinou em setembro acordos comerciais com essas cinco regiões.

Os acordos, que preveem a exportação de alimentos e produtos agropecuários, foram firmados em Moscou por Laureano Ortega Murillo, filho dos copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo, aliados do presidente russo Vladimir Putin.

Em sua publicação no X, o chanceler ucraniano afirmou que a decisão nicaraguense representava uma "tentativa deliberada de minar a soberania e a integridade territorial" da ex-república soviética.

Ele também denunciou uma "grave violação da Constituição da Ucrânia, da Carta das Nações Unidas e das normas e princípios fundamentais do direito internacional".

"A Nicarágua se tornou cúmplice do crime de agressão da Rússia contra a Ucrânia", acrescentou Sybiha.

O Exército russo ocupa atualmente cerca de 20% do território ucraniano, e Moscou reivindica sua soberania sobre as cinco regiões mencionadas.